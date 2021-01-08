Вслед за Валерией и Юдашкиной: Исинбаева поддержала тренд на объемные пуховики

Объемные пуховики пользуются особой популярностью в этом сезоне. На модных подиумах они представлены в самых разных вариантах: длинные, короткие, стеганые, с поясом или из кожи. Здесь уже все зависит от вкуса их обладательницы. Елена Исинбаева, например, выбрала пуховик из «золотой» ткани. Облачившись в нарядную куртку, она поздравила своих фанатов с праздником.

«Мира, тепла в сердцах, благополучия в семьях, душевного спокойствия, здоровья и много счастья!» — написала Исинбаева в своем Instagram.

Напомним, ранее тренд на объемные пуховики поддержали Марина Юдашкина, Валерия, Ирина Безрукова и другие звезды. Они выбрали разные по цветовой гамме наряды. Жена продюсера Иосифа Пригожина отдала предпочтение классическому черному, а супруга известного кутюрье Валентина Юдашкина – светлому оттенку.

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