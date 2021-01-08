«Краса под елкой»: постройневшая Пегова оголила плечи в черном пышном платье

Ирина Пегова, как и многие другие звезды, поздравила своих фанатов в Instagram с Рождеством. Актриса опубликовала стихи собственного сочинения, которые сопроводила свежими снимками. На фото Ирина позировала в черном пышном платье у новогодней елки, оголив плечи. Фанаты отметили, как Пегова постройнела.

«Краса под елкой! Невероятно красивая! Шикарная женщина! Восхитительно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в минувшем году 42-летняя актриса принимала участие в шоу «Ледниковый период». Она каталась в паре с Алексеем Тихоновым. К слову, это не первый опыт выступления Пеговой в шоу. Ранее она принимала участие в проекте «Танцы со звездами».

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