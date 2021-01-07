Стильная девочка: Лиза Галкина позировала в белоснежном бомбере с рукавами-фонариками и искрящейся брошью

Несмотря на свой юный возраст, младшая дочь Аллы Пугачевой – Лиза, уже настоящая модница. Девочка наряжается то в платья, то в модные кюлоты и топы, то в деним, умиляя многотысячную армию фанатов. На этот раз она запечатлелась в белоснежном бомбере с рукавами-фонариками, который украшала искрящаяся брошь. Фото появилось на одной из фан-страниц девочки в Instagram.

«Просто чудо-девочка! Лиза такая милашка! Красавица! Куколка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом сентябре Лиза и ее брат Гарри стали первоклассниками. Звездные дети хотят в школу, успевают изучать другие языки и занимаются музыкой, в частности, поют песни и играют на фортепиано.

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