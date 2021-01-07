«Шикарная какая»: Королева в розовой шубке и топе со стразами поздравила с Рождеством, блеснув «ложбинкой греха»

Недавно Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Глушко принимали участие в съемках реалити-шоу «Племя». На протяжении нескольких недель семье пришлось выживать на африканском острове Занзибар. К слову, в отношениях пары все наладилось. Артистка простила мужу измену, в которой он признался еще полгода назад.

В своем Instagram Королева решила поздравить фанатов с Рождеством, опубликовав собственный снимок. На нем певица позировала в розовой шубке и топе с крупными стразами, блеснув внушительным бюстом.

«Шикарная какая! Вау! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Королевой и Тарзана уже взрослый сын Архип. В этом году ему исполнится 19 лет.

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