Как в сказке: замужняя Арзамасова запечатлелась в короткой шубке и разноцветных варежках

Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали супругами в конце прошлого года. Пара решила тайно расписаться в одном из столичных ЗАГСов. О церемонии знали только самые близкие, поэтому для многих друзей и поклонников этот шаг стал настоящим сюрпризом. После свадьбы новоиспеченные молодожены улетели в Сочи, где Авербух ставил ледовое шоу «Чемпионы» с участием многих российских фигуристов. Лиза тем временем наслаждалась теплой погодой и ярким солнцем, а снимками делались в своем Instagram. В канун Рождества 25-летняя актриса опубликовала снимок, на котором позировала у елок и золотистых фигурок оленей. Девушка выбрала короткую шубку из натурального меха и разноцветные пушистые варежки.

«Сочельник», — подписала она фото.

Фанаты поздравили актрису с праздником, написав самых добрых пожеланий.

«Здоровья, счастья, любви, добра, мира! Будьте счастливы! Пусть все мечты сбудутся!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Светится от счастья: замужняя Арзамасова запечатлелась в вязаном свитере и замшевых ботфортах В конце прошлого года актриса стала женой Ильи Авербуха.

Напомним, широкую популярность Арзамасова приобрела благодаря роли в сериале «Папины дочки», который вышел на экраны 13 лет назад.

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