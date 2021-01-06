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Модница растет: Лиза Галкина в клетчатых кюлотах и кофточке с воланами повеселила маму, папу и брата

Девочка придумала, как своеобразно закрывать межкомнатные двери.

Модница растет: Лиза Галкина в клетчатых кюлотах и кофточке с воланами повеселила маму, папу и брата
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза — растет настоящей непоседой. Девочка находит время изучать иностранные языки, мастерить поделки, петь песни, играть на фортепиано и ходить в школу. В прошлом сентябре она и брат Гарри стали первоклассниками.

При этом Алла Борисовна души не чает в малышке и наряжает ее в самые разные образы. На этот раз Лиза рассмешила родных, своеобразно закрыв межкомнатные двери. Видеоролик появился на одной из фан-страниц девочки в Instagram. Лиза позировала в кюлотах в черно-белую клетку и белой кофточке с воланами на рукавах. Образ был дополнен черным поясом с бантом. Волосы девочки были собраны в пучок.

«Маленькое чудо! Обожаю, прелесть! Красавица!» — писали пользователи Сети.

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