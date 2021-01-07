«Щепотка сумасшествия»: Седокова «оторвалась» на концерте Мота в топе с откровенным декольте и шортах из экокожи

В прошлом году Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым певица состояла в отношениях около года. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем новом клипе на песню «Привязана к тебе», который вышел в декабре прошлого года. А накануне певица «оторвалась» на концерте Мота.

«Щепотка сумасшествия в нашу спокойную жизнь и новые краски в 2021. Но я выбираю чувствовать эту жизнь. Наслаждаться ей. И сожалеть лишь о содеянном», — написала Седокова в своем Instagram.

Для вечеринки она выбрала необычный аутфит. Короткие шорты из экокожи дополнила топом с откровенным декольте и ботфортами. Завершила образ беретом и солнцезащитными очками.

«Великолепная! Красотка! Выглядишь сногсшибательно!», — писали пользователи Сети.

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