Зимний тренд: Безрукова облачилась в объемный пуховик, как у Юдашкиной и Валерии

Ирина Безрукова следит за модой и всегда выглядит безупречно. Именно поэтому она не смогла пропустить тренд на объемные пуховики. В подобных недавно появлялись на публике певица Валерия и Марина Юдашкина. Для прогулки по новогодней Москве актриса выбрала куртку металлического оттенка. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Пять праздничных дней позади. Думаю, всем уже надоело есть салаты, пить шампанское и смотреть телевизор, потому что людей на улицах стало гораздо больше», — заметила Безрукова.

Ранее актриса признавалась, что решила принимать ухаживания одного мужчины. О серьезных отношениях она пока не говорит, но уже присматривается к своему поклоннику.

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