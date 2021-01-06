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Трендовый оттенок: Рудова в монохромном бикини показала округлую грудь и упругие бедра

Актриса отдыхает в Дубае.

Трендовый оттенок: Рудова в монохромном бикини показала округлую грудь и упругие бедра
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Новый год Наталья Рудова встретила в Дубае. Компанию ей составила Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Дружат девушки уже несколько лет, с того момента, как познакомились на съемках клипа Тимати. В своем микроблоге актриса показывает фанатам моменты отдыха, также не забывает о собственных фотографиях. На этот раз Наталья запечатлела себя в бикини модного желтого оттенка.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Напомним, еще летом прошлого года фанаты думали, что Рудова ждет ребенка. Однако блондинка развеяла эти слухи. О своей личной жизни она не рассказывает.

Кроме Рудовой и Решетовой отдыхать в Дубай улетели и многие другие звезды. Среди них Яна Кошкина, Лолита, Александр Ревва, Марина Кравец.

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