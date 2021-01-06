«Ежики»: Анна Михайловская в леопардовых брюках отметилась с Анной Хилькевич на дне рождения подруги

Большинство знаменитостей в новогодние праздники улетели в теплые страны. Но не все отдали предпочтение морю и горячему песку на пляже. Кто-то, как Анна Михайловская, остался в Москве, но при этом прекрасно проводит время с друзьями. Недавно на странице актрисы появился новый снимок, на котором знаменитость предстала в ярком наряде на праздновании дня рождения подруги.

Примечательно, что на той же вечеринке оказалась и другая актриса по имени Анна. Анна Хилькевич тоже посетила торжество, которое проходило в специально снятых апартаментах. Когда заведения столицы закрыты по известным всем причинам, знаменитости спасаются просторными арендованными квартирами. В одну из таких пришли коллеги и подруги Анна Хилькевич и Анна Михайловская.

Кстати, если исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» не стала ломать голову над нарядом и выбрала монохромный лук в стиле тотальный черный, то актриса сериалов «Молодежка» и «Капитанша» решила поддержать тренд на так называемый животный принт. Вслед за Айзой Долматовой и Анной Седоковой Михайловская облачилась в леопардовые брюки зауженного кроя. Сверху на девушке была белая рубашка с v-образным вырезом, а также черный топ. На ноги Анна надела черные классические лодочки, а талию бывшая жена актера Тимофея Каратаева подчеркнула узким ремешком в тон туфлям.

Отметим, что Михайловская успела сфотографироваться не только с именинницей, но и с Хилькевич.

«Ежики — это наши прозвища друг у друга такие», — подписала Хилькевич фото с подругой.

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