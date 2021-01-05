Все оттенки лимона и горчицы: Пелагея с дочкой от Телегина прогулялась по новогодней Москве

В прошлом году певица Пелагея официально развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Дочка Таисия осталась жить с мамой. Все свободное врем артистка уделяет трехлетней девочке. На этот раз мама и дочь решили прогуляться по новогодней Москве. Снимками Пелагея поделилась в своем Instagram.

Для вечерней прогулки и визита на ГУМ-каток певица выбрала для себя и дочери одежду всех оттенков лимона и горчицы. Таисия появилась в желтом пуховике в белый горох, а Пелагея позировала в шубе горчичного цвета. Головные уборы и перчатки также были подобраны в тон общему наряду.

«Какая классная Тасенька, такая независимая, щечки, как яблочки румяные! Шикарные девчонки! Ой, какие классные!», — писали пользователи Сети.

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