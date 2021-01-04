«Просто секси»: Рудова в черном жакете «с мужского плеча» кокетливо блеснула «ложбинкой греха»

Наталья Рудова и Анастасия Решетова дружат уже несколько лет. Познакомились девушки на съемочной площадке клипа Тимати «Ключи от рая». Этот новый год подружки решили встретить в Дубае. А как проходят каникулы – обе рассказывают в своих микроблогах. Так, Наталья в своем Instagram публикует самые горячие фото. На этот раз блондинка решила запечатлеться в черном жакете «с мужского плеча» и узком топе, блеснув «ложбинкой греха».

«Просто секси! Красотка! Шикарная девушка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что кроме Рудовой и Решетовой новогодние каникулы в Дубае решили провести Яна Кошкина, Лолита и другие звезды. Другая часть российского бомонда отправилась на Мальдивы. В их числе Ольга Бузова и Дава, солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба с мужем, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов.

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