Зимний монохром: Юлия Барановская в объемной шубе посетила экстрим-парк в Сочи

Юлия Барановская является примером сильной женщины для многих россиян. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным она сама воспитывает троих детей. Более того, девушка смогла стать ведущей нескольких передач и теперь является медийной личностью. Несмотря на загруженность на работе, все свободное время она посвящает наследникам: Артему, Яне и Арсению. Несколько раз в год она ездит в ними в отпуск.

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По словам Юлии, отдыхать без детей ей не нравится. Она очень быстро начинает по ним скучать. Не удивительно, что новогодние каникулы девушка проводит с детьми. На этот раз они приехали в Сочи. Телеведущая отправилась в экстрим-парк, который находится в горах. Она прошлась по подвесному мосту в объемной молочной шубе, джинсах и ботинках в тон. Барановская поддержала тренд на монохромный образ.

Потом девушка рискнула вместе с дочкой Яной опробовать один из видом развлечений. Они спрыгнули с большой высоты с тарзанкой. Юлия не скрывала, что ей было страшно. Однако она смогла решиться на такой шаг и не пожалела. Даже сыновья стали гордиться своей родительницей.

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