Малиновый монохром: Стриженова в длинном пальто и свитере предстала в ГУМе

Екатерина Стриженова родилась в семье журналиста и писателя Владимира Токманя. Сама женщина в детстве стала появляться на телевидении, сниматься в разных передачах и кино. Теперь она ведущая программы «Доброе утро». Стриженова не скрывает, что любит свою работу. Даже 31 декабря артистка провела в «Останкино». Однако Новый год она встретила с семьей.

В 52 года Стриженова может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Телеведущей хочется радовать зрителей, которые почти каждое утро первой видят именно ее на экране. 3 января она уже вернулась к работе. На этот раз съемки прошли в ГУМе, где Стриженова записала поздравления для россиян. Екатерина предстала в монохромном образе. На ней было длинное пальто, свитер и брюки малинового цвета.

«Монолук», — похвасталась телеведущая.

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