«Вы обратили внимание?»: Милявская в купальнике с цветочным принтом показала фигуру на пляже

Лолита Милявская оказалась в числе тех российских звезд, кто решил встретить этот новый год на море. Она отправилась в Дубай, где также праздник отметили Наталья Рудова, Анастасия Решетова, Яна Кошкина и многие другие. В своем Instagram артистка показала, как загорает на пляже в цветочном купальнике, стараясь сделать красивое селфи.

«Вы обратили внимание, как только попадаешь на пляж, тут же берешь телефон и нужно сделать селфи?! И главное выбрать ракурс», — сказала Милявская.

Поклонников Лолиты видеоролик рассмешил:

«Вот это точно! Шикарная женщина! Класс!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что на днях Лолита Милявская заявила, что вышла замуж в шестой раз. Правда, кто стал ее новым избранником – неизвестно.

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