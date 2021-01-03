«Кому повезло больше»: Кошкина смело оголила грудь в золотистом платье в компании своего директора

Дубай стал новогодним местом притяжения для многих российских звезд. Праздник там встретили Лолита, Наталья Рудова, Анастасия Решетова и другие. В их числе оказалась и телеведущая Яна Кошкина. Своим фанатам соведущая Павла Прилучного по программе «Короли фанеры» как всегда показывает самые смелые кадры с отдыха и не только. В своем микроблоге Яна опубликовала снимок со своим директором Стасом Христовым. К слову, мужчина работает не только с эффектной брюнеткой. В числе его подопечных и другие звезды, включая Яну Чурикову.

«Даже не знаю, кому больше повезло: мне с директором или ему со мной», — написала Кошкина.

При этом Яна позировала в золотистом платье, смело оголив грудь.

Напомним, что недавно вокруг Яны Кошкиной разгорелся скандал. Телеведущей приписали роман с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Мартиросяном. Сама брюнетка никак не комментировала эти слухи. А вот жена Гарика – Жанна Левина выступила с заявлением. По словам блондинки, ни о каком романе и речи нет.

Смотрите также: