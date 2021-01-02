Экс-возлюбленная Эмина в леопардовом мини-платье отпраздновала Новый год в своем особняке

Эмин Агаларов всегда был завидным холостяком. Однако после расставания с первой женой Лейлой Алиевой он недолго был один. Бизнесмен взял в жены Алену Гаврилову, но их брак продлился меньше двух лет. Ходили слухи, что родные не ободрили выбор артиста. В 2020 году супруги расстались, но они поддерживают отношения ради дочки Афины. По словам друзей, Эмин купил девушке особняк в престижном поселке, чтобы реже с ней сталкиваться, но при этом он регулярно навещает наследницу.

31 декабря Алена с самого утра устроила сюрприз дочке в честь двухлетия. Она украсила дом шариками и нарядила малышку в пышное белое платье. Смог ли Эмин лично поздравить наследницу, неизвестно. В этот же день праздновала день рождения его мама. Однако Гаврилова накрыла шикарный стол у елки. Спустя несколько часов, она уже стала отмечать Новый год с друзьями. Для такого случая девушка облачилась в мини-платье с пышными рукавами и леопардовым принтом.

Алена собрала волосы в хвост и украсила образ длинными сережками.

«Счастья в 2021», — написала звезда.

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