Голливудский шик: Решетова в сверкающем платье с длинным шлейфом отметила Новый год в Дубае

Анастасия Решетова в этом году начала новый этап в жизни. Девушка рассталась с рэпером Тимати. Лишь недавно она намекнула, что рождение сына Ратмира отразилось на их отношениях. По словам бизнесвумен, артист не привык, что внимание направлено не на него. Примечательно, что он уже снялся в шоу «Холостяк», которое выйдет в эфир в 2021 году. А вот его бывшая возлюбленная о новых отношениях даже не думает.

На днях Анастасия прилетела в Дубай с сыном и своей лучшей подругой Натальей Рудовой. Они провели новогоднюю ночь на пляжной вечеринке. Для такого случая модель облачилась в вечернее платье-рыбку. Сверкающий наряд по фигуре со шлейфом подчеркнул ее тонкую талию. Кейп дополнял образ, как и неброский макияж. Решетова держала на руках сына, облаченного в смокинг. Именно годовалый малыш стал ее главным спутником ночью.

«Прощай, 2020!!! Скучать не будем», — объявила она.

На празднике с ней была Рудова, которая надела атласное платье на тонких бретельках и кеды. Девушки смогли потанцевать и повеселиться. На пост девушки отреагировал даже Тимати, отправив воздушные поцелуи. А поклонники одарили ее комплиментами. «Сфоткай меня так чтобы он увидел кого потерял», «Как можно быть такой красивой?», «Wow! Невероятная», «Какая нимфа», «Словно с голливудской обложки», — прокомментировали пост подписчики.

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