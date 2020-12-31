Беременная Топурия в облегающем платье мятно-оливкового цвета позировала в канун Нового года

Певица главную ночь в году решила провести в окружении близких. Уже в январе она станет мамой во второй раз.

Кети Топурия может похвастаться тем, что 2020 год стал для нее хорошим. Певица смогла отдохнуть во Франции, а также в Дубае. Возлюбленный Лев Деньгов летом попросил ее руки, а уже в ноябре они расписались в ЗАГСе и устроили банкет для близких. Примечательно, что в этот момент артистка уже не скрывала, что беременна. От первого брака у нее есть дочка Оливия. Пол будущего ребенка она пока скрывает.

Несмотря на свое интересное положение, Кети еще недавно выступала на публике. Она умело подбирает наряды, чтобы подчеркнуть стройные ноги. В канун Нового года певица решила провести время с близкими. Ранее она призналась, что родит в январе. Девушка находится на последнем месяце беременности. Однако в праздничный день она облачилась в силуэтное трикотажное платье мятно-оливкового цвета, которое подчеркнуло ее округлившийся животик.

Артистка позировала у новогодней елки, украшенной деревянными игрушками и шарами.

«Какой Новый год без сладостей, веселья и новогодних предсказаний?! Окунитесь в веселье и маскарад с эксклюзивными селфи-масками. С наступающим Новым годом вас», — написала звезда.

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