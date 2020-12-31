«Главное, что мы вместе»: Проскурякова нарядилась в одном стиле с Николаевым и пятилетней дочкой

Десять лет назад Юлия Проскурякова стала женой композитора Игоря Николаева. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Веронику, которой этой осенью исполнилось пять лет. Несмотря на столь юный возраст, девочка уже выходит на сцену со своими звездными родителями. Так, в новогоднюю ночь всю семью можно будет увидеть в одной из концертных программ, где они исполнили свою новую песню «Я люблю эту зиму».

В канун Нового года Юлия поделилась с фанатами в Instagram семейным снимком. Певица позировала в светлой рубашке и черных классических брюках. В тон был подобран образ и 60-летнего музыканта. А маленькую Веронику нарядили в светлое платье.

«Все мы живем с трудностями, всем было нелегко, поэтому давайте просто перелистнем эту страницу под названием 2020-й и войдем в 2021 год и чтобы он нам не принес… Главное, что мы вместе! Будьте счастливы и здоровы, это самое главное!» — написала Проскурякова.

Фанаты присоединились к новогодним пожеланиям.

«Живите дружно и счастливо! Счастья, любви, исполнения всех желаний!» — писали пользователи Сети.

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