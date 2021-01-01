«Явно не для всех»: 52-летняя Бондарчук выгуляла аутфит в неоновых оттенках, дополнив его повязкой-тюрбаном

Стилист Анастасия Пахолкова заметила, что светская львица как всегда проявила смелость в выборе цветов и фактур.

Светлана Бондарчук накануне Нового года не сдает позиций одной из самых ярких и модных светских львиц. Модель следит за трендами и на этот раз не прогадала с образом.

Для фотосессии, которую 52-летняя Бондарчук устроила в Мандрогах, она облачилась в эко-шубку из леопарда и повязала голову тюрбаном. Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что девушка своей смелостью играть с цветами и фактурами вызывает восторг.

«Светлана Бондарчук как всегда смела в выборе сочетаний цветов и фактур. На этот раз светская львица выбрала для своего аутфита неоновые оттенки, скомбинировав их со спокойной по колористике обувью и верхней одеждой. На голове звезды красуется повязка-тюрбан, которая в данном сезоне не потеряла актуальности. Мягко говоря, данный комплект необычен и явно не для всех. Но, знаете, это так гармонично для личности Светланы, что не стоит искать логику, а стоит позавидовать смелости выбора», — подметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

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