На первом месте элегантность: Алина Кабаева в бежевых брюках и блузке с рукавами-крыльями вышла в свет

37-летняя Алина Кабаева — девушка яркая и запоминающаяся. Стоит только обратить внимание на ее наряды. Поклонники с нескрываемым восторгом обсуждают аутфиты гимнастки, называя бывшую подопечную Ирины Винер иконой стиля и женственности. Сама Алина в одном из интервью говорила о том, что с юности любила одеваться модно и красиво. К этому ее приучила мама — Любовь Михайловна. В детстве свою будущую чемпионку и звезду гимнастики она наряжала в самые нежные девичьи платьица. Повзрослев Кабаева стала сама следить за стилем. Многое в отношении элегантности она переняла у Ирины Винер.

На одном из мероприятий Алина появилась в трендовом брючном костюме бежевого оттенка. Гимнастка не прогадала с выбором аутфита. Во-первых, она отдала предпочтение монохромной палитре, что несомненно помогло спортсменке избежать ошибок в выборе парных тонов. Во-вторых, Кабаева сделала ставку на костюмный ансамбль, состоящий из брюк свободного кроя и блузы с рукавами-крыльями. Этот тренд поддерживала еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Эвелина Хромченко подчеркивала, что благодаря костюмам многим дамам удастся наиболее выгодно подчеркнуть свою фигуру, женственность и элегантность. Будь то комплект состоящий из юбки и жакета или же из брюк и блузки.

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