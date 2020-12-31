Толкалина оделась в одном стиле с 19-летней дочкой Кончаловского для похода в Большой театр

Любовь Толкалина в юности занималась синхронным плаванием. Потом это помогло девушке, когда она стала играть в детском «Театре на воде». Ей даже доставалась роль русалочки. В этом году актрисе исполнилось 42 года, но поклонников восхищает ее стройная фигура и моложавый вид. И это при том, что у нее есть дочка Мария. 19-летняя наследница от брака с Егором Кончаловским в этом году вышла замуж. Она близка с мамой и поддерживает с ней теплые отношения.

Перед Новым годом многие звездные семьи решили посетить Большой театр. На днях насладились постановками в главном театре страны Ксения Собчак с сыном Платоном, Ксения Бородина с дочкой Теоной и сестры Михалковы Анна и Надежда с детьми. Решили не упускать случая и тоже побывать на балете «Щелкунчик» Толкалина и ее наследница. Они даже оделись в одном стиле. Актриса выбрала брюки и блестящий жакет с пайетками. Мария подчеркнула стройную фигуру комбинезоном с мерцающими блестками.

«Любимый зал исторической сцены, как и в Марусином детстве все так же превращается в зимний лес. Крупными хлопьями падает снег, поднимается метель. Все такой же сказочный город Конфитюренбург. «Щелкунчик» — вечная сказка о преодолении злых чар силой любви. И Музыка. Ах, эта музыка. Знаменитый «Вальс цветов» Чайковского с его разнообразием мелодий, симфоническим развитием, пышностью и торжественностью. И еще я всегда плачу в конце», — поделилась эмоциями звезда.

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