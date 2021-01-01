«И куда это вы собрались?»: 48-летняя Бабенко нарядилась в вызывающий розовый корсет

В этом году 48-летняя Алена Бабенко принимала участие в проекте «Танцы со звездами». Причем, танцевала с Максимом Петровым довольно успешно – пара дошла до полуфинала, но внезапная болезнь актрисы нарушила все планы. В мае у Бабенко был диагностирован коронавирус. К счастью фанатов, болезнь отступила.
Накануне Нового года актриса решила опубликовать в своем Instagram необычный снимок. Алена позировала ярко-розовом лаковом корсете.
«И куда это вы, дамочка, собрались? Никуда… некуда же…» — подписала снимок Бабенко.
Фанатов такой откровенный кадр застал врасплох.
«Неожиданно… Супер! Огонь!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что более девяти лет Бабенко счастлива в браке с бизнесменом и мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. Пять лет назад актриса стала бабушкой.