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«И куда это вы собрались?»: 48-летняя Бабенко нарядилась в вызывающий розовый корсет

Актриса поделилась снимком в своем Instagram.

«И куда это вы собрались?»: 48-летняя Бабенко нарядилась в вызывающий розовый корсет
Алена Бабенко. Фото: instagram.com/alena_babenko_official

В этом году 48-летняя Алена Бабенко принимала участие в проекте «Танцы со звездами». Причем, танцевала с Максимом Петровым довольно успешно – пара дошла до полуфинала, но внезапная болезнь актрисы нарушила все планы. В мае у Бабенко был диагностирован коронавирус. К счастью фанатов, болезнь отступила.

Накануне Нового года актриса решила опубликовать в своем Instagram необычный снимок. Алена позировала ярко-розовом лаковом корсете.

«И куда это вы, дамочка, собрались? Никуда… некуда же…» — подписала снимок Бабенко.

Фанатов такой откровенный кадр застал врасплох.

«Неожиданно… Супер! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что более девяти лет Бабенко счастлива в браке с бизнесменом и мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. Пять лет назад актриса стала бабушкой.

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