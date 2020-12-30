Королевский шик: Светлана Лобода вслед за Анной Нетребко предстала в белоснежной шубе в пол

Светлана Лобода привыкла удивлять публику. Украинская исполнительница обычно работает до изнеможения, но в этом году она смогла больше времени посвятить семье. Несколько месяцев певица отдыхала с дочками в Греции, так как из-за пандемии коронавируса многие ее концерты пришлось перенести. Однако девушка следит за фигурой и делает все, чтобы оставаться в форме. Она выпустила несколько песец и клипов, но останавливаться на этом не намерена.

После возвращения в Москву Лобода не только пополнила себе гардероб, но и своим наследницам. Певице исполнилось 38 лет, но поклонники не могут в это поверить. Девушка регулярно хвастается стройной и подтянутой фигурой, которую подчеркивает женственными образами. Так 30 декабря на работу Светлана отправилась в трендовом зимнем аутфите. Она не устояла и устроила фотосессию на улице в своей белоснежной шубе в пол с черными пятнами. Также артистка сделала объемные кудри и нежный макияж с акцентом на губы.

«Готовлю для вас небольшой новогодний концерт. А тем временем, „moLOko“ собрал более 5 млн просмотров в YouTube. Лучший подарок для меня — ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021 не снижать градус. Самые красивые клипы и самый лучший альбом уже в пути», — поделилась звезда.

Поклонники были восхищены нарядом певицы. К слову ранее Анна Нетребко тоже хвасталась длинной шубой. Меха в этом году снова стали актуальны. «Боже, красиво как», «Прям Шер», «Шуба, как у Стервеллы», «Роскошь прям», «Ох и дива», «Классная наша», «Богиня», «Пушистые шикарные волосы», — прокомментировали пост подписчики.

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