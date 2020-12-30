«Все закрыто»: Анна Нетребко в шубе из натурального меха прогулялась по пустым улицам Риги

Анна Нетребко обычно весь год проводит на гастролях. Певица умеет ценить каждую свободную минуту, поэтому во время путешествий она любит посещать музеи, выставки и театры. Не так давно артистка побывала в России, где успела не только выступить на сцене, но и посетить исторические места. В сентябре она переболела коронавирусом, но вернулась в Москву, чтобы порадовать публику своим вокалом.

Последние недели декабря Анна провела дома в Вене с семьей. Она готовилась к католическому Рождеству и Новому году. Свою квартиру оперная дива украсила елками и гирляндами. А 30 декабря она с мужем Юсифом Эйвазовым и своим особенным сыном Тьяго, который страдает из-за аутизма, артистка приехала в Латвию. Нетребко облачилась в шубу из натурального меха, а вот от макияжа она отказалась.

«Острый репортаж из Риги. Здесь тоже все закрыто, но мы не унываем и пошли гулять. Вот она — красивая старая Рига», — поделилась певица.

Они побродили по пустым улицам города и нашли открытую лавку со сладостями.

«Смотрите, что мы нашли. Это же счастье! Сейчас мы это все будем жрать, потому что больше все равно ничего не дают», — отметила артистка.

Напомним: Анна не скрывает, что не ходит в тренажерный зал и любит побаловать себя калорийной пищей. На днях она поделилась своим рецептом кролика в винном соусе и палтуса с сухарями.

Смотрите также: