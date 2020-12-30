«Словно стройная новогодняя елочка»: Лопырева в платье-бюстье поддержала тренд на оттенок драгоценностей

Виктория Лопырева представила в личном блоге торжественный образ в изумрудных тонах, в котором она появлялась на съемках одного из телевизионных шоу. В таком наряде можно смело появиться и на новогоднем празднике, считает имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro фэшн-эксперт пояснила, в чем привлекательность этого стайла, а также заговорила о последних трендах сезона.

«Виктория словно стройная новогодняя елочка. В этом году, как никогда, актуален зеленый цвет в своих оттенках. В год пандемии мода и природа живут в неразрывной связи, что имеет отражение на модных показах. А цвета драгоценных камней любому образу добавят роскоши и шика. Виктория в платье-бюстье изумрудного оттенка зеленого цвета выглядит роскошно. Все выстроено в свете модных тенденций, на минималистический манер. Ничего лишнего: ни добавить, ни убрать. Модного контраста добавляет сочетание мягкости и жесткости. Матовая фактура платья, распушенные с легкой волной волосы, полукруглый лиф на контрасте с жесткостью корсета, острого угла кокетки, остроносыми носами туфель и острой тонкой шпилькой. Контраст — не только модная тенденция, но и любому образу добавляет эффекта. Все просто в десяточку. Браво!» — сказала Лариса.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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