Мерцающий жакет или платье-бюстье: Стеша Маликова показала пять образов для Нового года

Стеша Маликова в уходящем году отметила 20-летие. Дочка Дмитрия Маликова успела перейти на четвертый курс МГИМО и создала свой бренд одежды в период карантина. Девушка не скрывает, что стать бизнесвумен ей помог отец. Она уже радовала публику летними нарядами, осенними луками и плюшевыми рубашками-куртками для зимы. В декабре наследница артиста также выпустила праздничную коллекцию нарядов для Нового года.

За день до главной ночи в году Стеша решила показать свои новогодние образы. Она примерила пять нарядов. Для начала девушка облачилась в черное платье по фигуре длины мидакси, которое дополнила ниткой жемчуга. Потом она показала сверкающий жакет с пайетками, который в сочетании с юбкой становится костюмом. Маликова также покрасовалась в розовом платье в стиле Барби с короткой пышной юбкой.

Стефания примерила еще одно силуэтное платье с блестящим верхом и низом из атласа, с имитацией юбки. На одном из кадров она также держит белое платье с кружевом.

«Хочу пожелать, чтобы в Новом году вы делали только то, что приносит удовольствие, всем веселой встречи 2021. Улыбаемся и танцуем, друзья», — написала девушка.

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