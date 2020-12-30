«Для Нового года! Браво!»: Гузеева предстала на вечеринке в платье глубокого синего цвета

Лариса Гузеева выбрала для новогоднего корпоратива в «Останкино» мерцающее платье в пол темно-синего цвета, украсив его боа. Звезда сделала высокую прическу в стиле 60-х, решившись на короткую челку.

Этот образ привлек внимание не только коллег телеведущей и ее поклонников, но и имиджмейкер-стилиста Елену Бестави. Фэшн-эксперт прокомментировала стиль актрисы специально для сайта Teleprogramma.pro.

«Великолепный наряд для встречи Нового года! Учтены все модные тенденции. И перья, и блеск пайеток — все это соответствует атмосфере праздника и дарит замечательное новогоднее настроение. Мне очень понравилось, что в этом образе Ларисе визуально помогли стать стройнее за счет трех приемов. Во-первых, глубокий синий цвет, который в моде в этом сезоне, визуально убирает лишние килограммы. Во-вторых, монохром и длина в пол тоже добавляют стройности. В-третьих, высокая прическа делает визуально Ларису выше и, соответственно, вытягивает фигуру в целом. Впрочем, не удивлюсь, если Лариса на самом деле постройнела к Новому году. Мне очень нравится этот образ: эпатажно, эффектно, в стиле Ларисы. Браво!» — сказала Елена.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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