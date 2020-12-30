«Хрупкая и изящная»: стилист назвала лаковые ботфорты Яны Рудковской мегапопулярными

Яна Рудковская во время карантина часто показывала эксклюзивные вещи в своем гардеробе. Светская львица не скрывает, что у нее коллекции сумок Louis Vuitton, солнечные очки разных фильм, роскошные вечерние платья и обувь. Жена Евгения Плющенко всегда тщательно продумывает образы.

На днях Яна отправилась к своему с стилисту по волосам. Она сразу отметилась в новом луке. Светская львица облачилась в бархатное платье с рукавами-фонариками. Наряд был расшит узорами. Лук она дополнила ботфортами на каблуке. Также жена фигуриста взяла с собой сумку Dior.

«Волшебный цвет волос с укладкой от Шеффа и с сумкой Dior. Art co сказочными эльфами в винтажном бархатном Dolce Gabbana с зеркалом, в винтажных ботфортах — это лучшая историческая пара сапог в моем гардеробе», — призналась звезда.

Поклонники восхитились изысканным образом Рудковской. Многие одарили ее комплименты. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит знаменитости имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Шикарный новогодний образ. Хрупкая и изящная Яна предстала перед нами в роскошных мегапопулярных в этом сезоне лаковых ботфортах с прозрачным каблуком, сами по себе, забирающее на себя мощное внимание, акцентные. Но также изящное короткое платье из самой популярной фактуры любого вечернего образа — бархата нежного, мягкого. И в то же время фактура княжеского рода. На платье у нее присутствует акцентная вышивка, которая подчеркивает роскошь и богатство тканей. Она сделала легкий макияж и укладку, чтобы не перегружать образ. Это абсолютно правильно, все акценты расставлены безупречно. Яна блистает от кончиков волос до кончиков пальчиков», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Смотрите также: