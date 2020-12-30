«Безупречно»: модный эксперт оценила образ Asti в укороченном платье-жакете

На днях солистка группы Artil&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Избранником певицы стал молодой человек по имени Станислав, предложение руки и сердца от которого она приняла еще минувшей зимой. Церемонию откладывали из-за карантина и вот, наконец, планы влюбленных связать себя узами брака, осуществились. В своем Instagram Asti часто делится с фанатами самыми разными образами. На этот раз артистка позировала в лаковых ботфортах и коротком платье-жакете. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Ольга Трофимова отметила, что образ получился безупречным.

«Строгое платье-жакет плюс отделка страусиными перьями, грубая лаковая кожа дают эффект гламура. Это тот случай, когда все смотрится не вульгарно, а элегантно, роскошно, безупречно. Кроме того, в последнее время Asti показывает прически, которые пользуются бешеной популярностью в сезоне.

Сочетание ее наряда с афроамериканской прической создают безупречный сценический образ для молодежного Нового года», — сказала Трофимова.