Счастье в глазах: замужняя Лиза Арзамасова запечатлелась в приталенном платье с модным принтом

Клетка – один из трендов этого осенне-зимнего сезона. Причем, как утверждают модные эксперты, она может быть самой разной – мелкой, крупной, в самых разных цветовых решениях. Поддержала этот тренд и Лиза Арзамасова. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в сером приталенном платье в крупную клетку.

«Настоящая красавица, прям не узнать! Вы сияете! Позитивная, красивая! Какая красавица! Ваша улыбка очень искренняя!» — писали пользователи Сети.

Лиза Арзамасова получила популярность благодаря роли в сериале «Папины дочки», съемки которого начались, когда ей было всего 12 лет. Сейчас актрисе 25 и недавно она стала женой экс-фигуриста Ильи Авербуха. Свадьба прошла в кругу родных в полной секретности.

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