«Класс!»: Юлия Проскурякова предпочла вечерним платьям спортивный костюм яркого цвета

Более десяти лет Юлия Проскурякова замужем за композитором Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочь Веронику, которой в этом году исполнилось пять лет. Помимо карьеры певицы, 38-летняя Юлия успевает играть в театре и писать стихи.

В своем Instagram артистка рассказала фанатам, какие подарки получила их семья к Новому году. Это были одинаковые спортивные костюмы насыщенного красного цвета от Аллы Духовой для всей семьи. Проскурякова тут же его примерила, а результатом поделилась в микроблоге.

«Класс!» — не сдержала эмоций Проскурякова, глядя на свое отражение.

Напомним, что недавно музыкальная семья выпустила новую новогоднюю песню «Я люблю эту зиму», в исполнении которой прияла участие и маленькая Вероника. Вместе с родителями она вышла на сцену новогодних концертов, которые покажут на телеканалах в праздничную ночь.

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