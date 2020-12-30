Под дождем: Горбань подразнила пышной грудью, облачившись в атласный топ на тонких бретелях

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева Маша Горбань отдыхает на Бали. Моментами отпуска она активно делится с фанатами в своем Instagram. На этот раз блондинка опубликовала видеоролик, на кадрах которого спасалась от дождя. Актриса облачилась в атласный топ на тонких бретелях и соломенную шляпу.

«Очень красиво! О какая! Классная!», — писали пользователи Сети.

Блистать шикарными формами Мария любит не только на отдыхе. До отъезда на курортный остров Горбань принимала участие в съемках очередного сериала, где на площадке позировала в полупрозрачном пеньюаре.

Напомним, на Бали Горбань отметила свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. В своем микроблоге она часто рассказывает, как ей удается держать тело в тонусе. Она практикует серфинг и правильно питается.

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