У елки и с собакой: Водянова в черном платье миди бренда Сергеенко позировала в особняке

Наталья Водянова не скрывает, что семья для нее стоит на первом месте. Она с 17 лет работает моделью, но это не помешало ей стать мамой пять раз. Девушка воспитывает пятерых наследников: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от нынешнего возлюбленного Антуана Арно. С французским бизнесменом русская красавица уже девять лет, но только в этом году они поженились.

Почти весь декабрь Водянова путешествовала со старшими детьми по России. Она показала им Мурманск, Москву, Выборг и другие города. А вот католическое Рождество она отпраздновала с семьей дома в Париже. Модель нарядила пышную елку в гостиной. 29 декабря девушка устроила фотосессию на фоне главного символа Нового года. Она облачилась в черное платье миди дизайнера Ульяны Сергеенко. Модель накрасила губы и распустила волосы.

Наталья позировала с новым членом семьи — щенком Кофе. Она пыталась надеть на пса миниатюрный колпак, но попытки были тщетными.

«Пытаюсь учить Кофе как позировать. Пока безуспешно. Долго пыталась надеть на нее шапочку, и даже показывала на себе, но Кофе только съела все лакомства и шапочку чуть тоже не съела», — призналась звезда.

Смотрите также: