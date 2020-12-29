«Интересно сложилось»: Лобода отметилась в жакете с модными мегаплечами и лакированных ботфортах

Светлана Лобода вышла на публику в актуальном жакете Yves Saint Laurent с гиперболизированными плечами, классической юбке-карандаше, блузке с английским бантом и лакированных ботфортах на шпильке. Образ звезда завершила американской сумочкой Tom Ford.

Звезда запечатлелась в этом стайле, а обнародованный в Сети снимок подписал так:

«Девочки, помните, ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красива. Софи Л.»

Teleprogramma.pro решила поинтересоваться у профессионального фэшн-эксперта Елены Бестави, как она оценивает аутфит певицы. Ведь не секрет, что уверенность женщине в собственной привлекательности дарят часто модные и красивые вещи, а также их гармоничное сочетание.

«Тот редкий случай, когда «все вместе сразу» очень даже интересно сложилось. Я о трендовых деталях образа. Увеличенные плечи на жакете, бант на блузе с клетчатым принтом, юбка с высокой линией талии, ботфорты, крупные цепи на сумке — на пике популярности у модников. Если бы не ботфорты и сумка, образ был бы близок к классическому. Но это была бы не Лобода. Именно аксессуары драматического стиля добавляют эпатажности певице. И весьма гармоничны на ней в этом аутфите», — сказала имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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