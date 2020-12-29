Экс-возлюбленная Эмина в мятном платье в пол из шелка предстала в своем особняке

Эмин Агаларов в этом году стал холостяком. Певец около двух лет назад женился на Алене Гавриловой. При этом он сохранил теплые отношения с бывшей женой Лейлой Алиевой, которая подарила ему двоих сыновей, а также они вместе удочерили девочку. Поклонники были уверены, что с новой избранницей артист счастлив, но минувшей весной он объявил о разводе. И это при том, что у них подрастает общая дочка Афина.

Причину развода Эмин предпочел не рассказывать. При этом друзья признавались, что он даже купил Алене особняк в другом поселке, чтобы реже с ней пересекаться. А вот с младшей наследницей певец видится регулярно. Перед Новым годом, бывшая возлюбленная артиста стала чаще выходить в свет и видеться с подругами. При этом она уже нарядила дома роскошную елку. Накануне Гаврилова поделилась снимком, на котором предстала в мятном платье в пол из шелка. Наряд на запах подчеркнул ее стройную фигуру.

Алена позировала у огромной елки, больше 3-х метров в высоту. Свой образ она дополнила длинными сережками. А волосы девушка распустила. Примечательно, что такой же наряд есть у Алсу. В нем она снималась в клипе Димы Билана.

«А вы готовы?» — спросила бывшая жена Эмина.

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