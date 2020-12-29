Шопинг в Лондоне: 58-летняя Малинина в укороченных джинсах и дутом бомбере пришла в бутик

Александр Малинин с дочкой и женой проводит отпуск в Англии. Они насладились покупкой подарков на местной ярмарке.

Александр Малинин счастлив в браке с врачом Эммой Малининой. Певец ранее был в браке с Инной Курочкиной и Ольгой Зарубиной, но не любит вспоминать об этом. У пары подрастают дети Фрол и Устинья. Двойняшки часто путешествуют с родителями. В этом году артист решил устроить родным предновогоднюю поездку в Англию. Они оказались в Лондоне, где наслаждаются предпраздничной атмосферой.

На днях Малинины устроили шопинг. Они отправились на лондонскую ярмарку. При этом супруги с радостью заглянули в бутики Dior и Cartier. Для такого случая 58-летняя возлюбленная артиста выбрала стиль городской леди. Она надела укороченные джинсы, черный дутый бомбер с клетчатыми вставками и кроссовки. В руках она держала сумку тоут. Позировала с родителям и их дочка. Устинья облачилась в монохромный аутфит с кепкой-козырьком и сумкой Chanel.

«Уже совсем скоро Новый год. Желаем всем счастья и хорошего настроения», — написал артист.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие одарили пару комплиментами. «Все с пакетиками таскаются», «Дружная семья Малининых, всех вам благ!», «Какая Эмма стильная и молодая», «Смотрю на фото вашей семьи и представляю своих детей (сладкую парочку) взрослыми», «Стройняшки, самые красивые», «Очаровательная Эмма, всегда одета по моде», «Просто роскошные», — прокомментировали пост подписчики.

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