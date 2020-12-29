Платья Dior, туфли Dolce и шуба: Бородина похвасталась роскошными подарками пятилетней дочки

Телеведущая вместе с наследницей распаковала подарки. В одной из коробок был роскошный зимний наряд.

Ксения Бородина в этом году не менее шести раз ездила в отпуск. При этом она сожалела, что из-за пандемии коронавируса ее планы на ряд поездок сорвались. Телеведущая хорошо зарабатывает, поэтому тратит сотни тысяч рублей на наряды для себя и дочек, Теоны и Маруси. А накануне она организовала роскошный праздник в честь пятилетия младшей наследницы. Девушка не только устроила бал с аниматорами, которые были в костюмах принцесс, но и заказала выступления популярных артистов: Niletto и Mia Boyk.

Только выступление одного из этих звезды в среднем стоит один миллион рублей. Однако Ксения никогда не жалела денег на то, что может принести радость ее детям. Теперь она показала, как распаковывала подарки Теоны. Многие презенты были из ЦУМа, как пышное голубое платье с блестками и розовый свитер с собачкой. Девочка также получила юбку из органзы, босоножки и балетки. Малышка осталась в восторге от сандалий Dolce&Gabbana и белого платья.

Из всех вещей девочка сразу примерила шубу с розовым и голубым мехом. На спине наряда был орнамент в виде крыльев бабочки, выполненных из желтого меха.

«Ну модная! Кто же такую красивую шубу нам подарил? Очень красивая! Повернись, покажи еще раз. Какие крылышки нереальные», — оценила лук звезда.

Поклонникам тоже приглянулись наряды малышки. Многие отметили, что подарки окупили часть праздника, устроенного Бородиной. Сама телеведущая отметила, что ее наследница уже знает названия всех брендов.

Смотрите также: