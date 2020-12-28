«Как красиво»: Вера Брежнева вслед за Ольгой Бузовой облачилась в укороченный кожаный жакет

Вера Брежнева в последнее время редко выступает. Как и многие другие артисты, она посвятила не только месяцы, проведенные на карантине, но и другие освободившиеся дни, семье. Осенью девушка путешествовала и успела побывать в гостях у родных в Киеве. А в середине декабря она съездила в отпуск с младшей дочкой Сарой, у которой начались каникулы в школе. Они набрались сил в Дубае перед праздниками.

больше по теме Вера Брежнева в джинсах с высокой посадкой и морковном джемпере оверсайз устроила танцы Певица представила на радио свой новый хит «Сестра». Девушка не смогла усидеть на одном месте.

Теперь Вера погрузилась в работу. Накануне она дала интервью радио, а теперь подготовилась к новогодней съемке. Певица всегда обладала безупречным чувством стиля. Так, для очередного появления на публике жена Константина Меладзе облачилась в черные лосины и топ-бандо. Смелый образ она дополнила кожаным укороченным жакетом. Брежнева покрасовалась перед камерой, так как ей понравился макияж в нюдовых тонах.

«Как красиво меня накрасили», — отметила звезда.

К слову, на днях обзавелась укороченным жакетом и Ольга Бузова. Певица хвасталась обновками, среди которых было боди, тонкие перчатки и короткий жакет.

«Можно носить под брючки, под юбочку. То, что сейчас очень модно», — хвасталась телеведущая.

Поклонники отметили, что Вера со своей безупречной фигурой может носить любые наряды. Ее монохромный лук многим пришелся по вкусу. К слову, певица так и не рассказала, для какого проекта так принарядилась.

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