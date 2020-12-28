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Безрукова вслед за Юдашкиной и Валерией выбрала объемный пуховик

Звезды поддерживают тренд на теплые куртки разных цветов.

Безрукова вслед за Юдашкиной и Валерией выбрала объемный пуховик
Ирина Безрукова. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official

Накануне Марина Юдашкина прогулялась по Нью-Йорку в объемном пуховике молочного оттенка. Певица Валери выбрала подобный ему, только черного цвета, когда отправилась за новогодними покупками по Москве. Ирина Безрукова поддержала этот тренд, облачившись в пуховик металлического оттенка.

В своем Instagram актриса опубликовала фото с прогулки по столице, на котором позировала в модной теплой куртке. Фанаты оценили образ Ирины.

«Красивая очень! Какая красоточка! Обожаю ухоженных женщин! Счастья вам! Невероятная!» — писали пользователи Сети.

Ранее Безрукова признавалась, что сейчас принимает ухаживания одного весьма интересного ей мужчины. О серьезных отношениях она пока не говорит, но к поклоннику присматривается.

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