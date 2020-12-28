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Шик и блеск: Собчак в секси платье с пайетками блеснула идеальной фигурой

Телеведущая готовится к встрече Нового года.

Шик и блеск: Собчак в секси платье с пайетками блеснула идеальной фигурой
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

На протяжении всего года Ксению Собчак периодически подозревали во второй беременности. Но телеведущая опровергала подобные слухи своими яркими и порой откровенными нарядами. Эффектные аутфиты — в гардеробе Собчак не редкость.

На этот раз в своем Instagram телеведущая поделилась снимком, на котором позировала в необычном платье из сверкающих страз и пайеток. Ультра-короткое платье-бандо она дополнила такими же сияющими босоножками на шпильке. Жена театрального режиссера Константина Богомолова сверкнула идеальными ножками, похваставшись стройной фигурой без изъяна.

Изо дня в день Собчак радует фанатов своими новыми образами. Так, на днях она с четырехлетнем сыном Платоном побывала в Большом театре. Для выхода в свет Ксения выбрала элегантное черное платье в пол с шифоновыми рукавами, чем впечатлила поклонников.

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