«Таким формам позавидует и Кошкина»: Горбань в бикини похвасталась пышной грудью и подтянутым телом

Предновогодние дни Мария Горбань решила провести на Бали. Туда актриса отправилась с мужем и друзьями, там же отметила свой день рождения. 26 декабря экранной «жене» Дмитрия Нагиева исполнилось 34 года.

В своем Instagram блондинка делится кадрами с курортного острова, не забывая показывать фигуру. А многочисленные фан-аккаунты Марии радуют подписчиков новыми фотографиями их любимицы.

Так, в одном из них появилось фото, на котором девушка позировала в бикини, блеснув шикарными формами. Такой пышной груди и подтянутому телу позавидовала бы даже Яна Кошкина, которая, как известно, часто делится с поклонниками откровенными фотографиями.

«Вот это да! Таким формам позавидует и Кошкина! Какое красивое тело!» — писали пользователи Сети.

Ранее актриса делилась откровенными кадрами со съемочной площадки. Горбань не стесняется сниматься в полупрозрачном халатике и нижнем белье, даже когда на площадке присутствуют другие мужчины. Напомним, что популярность Марии принесла роль в сериале «Кухня».

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