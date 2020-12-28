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«Мороз и солнце»: Лобода вслед за Климовой и Арзамасовой облачилась в шубу из шикарного натурального меха

Артистка не поддержала звездный тренд на экошубы.

«Мороз и солнце»: Лобода вслед за Климовой и Арзамасовой облачилась в шубу из шикарного натурального меха
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

В этом сезоне все больше звезд шоу-бизнеса выбирают теплые вещи из экомеха. Но остались и те, кто предпочитает натуральные теплые меха. Так, на днях шикарную шубу выгуляла актриса Екатерина Климова, а новоиспеченная жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова приобрела даже меховые варежки.

Череду утеплившихся звезд продолжила и Светлана Лобода. Артистка появилась в своем Instagram в шикарной шубе длины макси из белого пушистого меха.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

«Мороз и солнце… День чудесный», — написала Лобода.

Фанаты засыпали певицу комплиментами.

«Красавица! Ух, какая! Шикарная», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Светлана презентовала свой новый трек MoLOko, который в короткие сроки взобрался на вершины музыкальных чартов.

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