«Мороз и солнце»: Лобода вслед за Климовой и Арзамасовой облачилась в шубу из шикарного натурального меха

Артистка не поддержала звездный тренд на экошубы.

В этом сезоне все больше звезд шоу-бизнеса выбирают теплые вещи из экомеха. Но остались и те, кто предпочитает натуральные теплые меха. Так, на днях шикарную шубу выгуляла актриса Екатерина Климова, а новоиспеченная жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова приобрела даже меховые варежки.

Череду утеплившихся звезд продолжила и Светлана Лобода. Артистка появилась в своем Instagram в шикарной шубе длины макси из белого пушистого меха.

«Мороз и солнце… День чудесный», — написала Лобода.

Фанаты засыпали певицу комплиментами.

«Красавица! Ух, какая! Шикарная», — писали пользователи Сети.

больше по теме Светлана Лобода позировала в сливочном пальто и с сумкой Chanel стоимостью 500 тысяч рублей Певица рассказала, как относится к моде и похвасталась новым луком.

Напомним, на днях Светлана презентовала свой новый трек MoLOko, который в короткие сроки взобрался на вершины музыкальных чартов.

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