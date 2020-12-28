«Мороз и солнце»: Лобода вслед за Климовой и Арзамасовой облачилась в шубу из шикарного натурального меха

В этом сезоне все больше звезд шоу-бизнеса выбирают теплые вещи из экомеха. Но остались и те, кто предпочитает натуральные теплые меха. Так, на днях шикарную шубу выгуляла актриса Екатерина Климова, а новоиспеченная жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова приобрела даже меховые варежки.
Череду утеплившихся звезд продолжила и Светлана Лобода. Артистка появилась в своем Instagram в шикарной шубе длины макси из белого пушистого меха.
«Мороз и солнце… День чудесный», — написала Лобода.
Фанаты засыпали певицу комплиментами.
«Красавица! Ух, какая! Шикарная», — писали пользователи Сети.
Напомним, на днях Светлана презентовала свой новый трек MoLOko, который в короткие сроки взобрался на вершины музыкальных чартов.