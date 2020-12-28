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«Прекрасна!»: дочь Анастасии Заворотнюк засветила округлую грудь в мерцающем корсете

Анна рассказала фанатам в Instagram, как сделать новогодний макияж и укладку.

«Прекрасна!»: дочь Анастасии Заворотнюк засветила округлую грудь в мерцающем корсете
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь самой главной няни страны Анастасии Заворотнюк — Анна — считает себя экспертом в моде. Периодически на ее странице в Instagram появляются новые образы, а еще девушка записывает обучающие видеоролики. Их главная цель — создание макияжа. На этот раз Анна показала, как сделать нежный новогодний макияж и укладку. Все действия с косметикой девушка совершала в мерцающем серебристом корсете на тонких бретелях, засветив грудь. Фанаты оценили ее старания.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

«Прекрасна! Класс! Красивая!» — писали пользователи Сети.

Хотя ранее поклонники заподозрили, что девушка страдает анорексией, и рекомендовали ей поправиться. Но Аня попросила всех, кто следит за ее аккаунтом, не давать ей никаких советов.

Напомним, Анна — старшая дочь актрисы Заворотнюк. Сейчас девушке 24 года, она активно ведет свой блог.

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