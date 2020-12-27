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«Сказочно»: Юдашкина вслед за Валерией поддержала тренд на объемные пуховики

Жена популярного модельера прогулялась по предновогоднему Нью-Йорку.

«Сказочно»: Юдашкина вслед за Валерией поддержала тренд на объемные пуховики
Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina

Марина Юдашкина как никто другой знает о моде все и даже больше. Еще бы – более 30 лет она состоит в браке с одним из самых популярных модельеров. Именно поэтому каждый ее аутфит – продуман до мелочей. На прогулку по предновогоднему Нью-Йорку она отправилась в объемном коротком пуховике молочного оттенка, светлых джинсах и белых кроссовках. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Сказочно! Какая красота! Как красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что ранее предпочтение короткому пуховику, только в черном цвете, отдавала певица Валерия, которая выбралась за новогодними покупками по Москве.

На днях Юдашкины отметили день рождения своей единственной дочери Галины. Девушке исполнилось 30 лет.

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