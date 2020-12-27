Яркие цвета: Арзамасова отдала предпочтение натуральному меху, выбрав цветные варежки и черную шубку

Недавно 25-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух стали законными супругами. Они долго скрывали свои отношения от публики и свадьбу организовали тоже тайную. Пара расписалась в окружении самых близких людей в одном из столичных ЗАГСов 20 декабря.

В преддверии Нового года в своем Instagram Лиза опубликовала снимок, на котором позировала в черной короткой шубке и ярких цветных варежках из натурального меха. Отметив, несмотря на повальное увлечение звезд материалами из экомеха, Арзамасова решила отдать предпочтение такому наряду.

«Какая вы красивая! Самая лучшая! Шикарная! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что популярность Лизе принесла роль в сериале «Папины дочки», где ее коллегами были Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и другие. На момент выхода первого сезона Лизе было всего 12 лет.

Смотрите также: