«Шлифует свое тело»: постройневшая Пегова примерила узкие джинсы скинни

О стройности и грации Ирины Пеговой говорит не только ее многочисленная армия поклонников. Комплименты актриса заслужила и от историка моды Александра Васильева. Он подметил, что экс-супруга Дмитрия Орлова сбросила лишний вес благодаря бальным танцам. А своим участием в программе «Ледниковый период» она только закрепила этот результат. В шоу Ирина выступала вместе с профессиональным фигуристом Алексеем Тихоновым. Не секрет, что по-началу каждая тренировка казалась Пеговой испытанием на прочность, так тяжело ей приходилось.

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Зато теперь Ирина наслаждается отдыхом за городом. И демонстрирует свою фигуру в молодежном аутфите. Актриса примерила джинсовый костюм, состоящий из узких брюк скинни и жакета. Ее образ дополнили практичные кроссовки.

«Кто-то так хорошо отдыхает, релаксирует, правильно питается и шлифует свое тело, что скоро превратится в сбалансированного, уравновешенного, гладкого, лоснящегося пингвина! Давайте к нам!! Здесь все такие красивые, потому что думают и о том, как качественно улучшить свою жизнь, стать белее здоровыми, продуктивными и счастливыми», — отметила Пегова.

Несмотря на то, что победить в ледовом шоу Ирине Пеговой и Алексею Тихонову не удалось, своими прокатами они гордятся. Ко всему прочему, эту пару полюбили многочисленные поклонники программы «Ледниковый период».

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