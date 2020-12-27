«По-настоящему ярко»: Инна Маликова примерила платья для новогодней ночи

43-летняя певица показала, в чем можно проводить Старый год.

Младшая сестра композитора Дмитрия Маликова решила, что хочет оставаться женственной и красивой в новогоднюю ночь. Поэтому Инна Маликова остановила свой выбор на платье. Артистка рассказала, что пижаму отложит на повседневную носку. А для особенной ночи нужен подходящий наряд. Свои модные находки Маликова опубликовала в личном профиле.

Первым вариантом солистки группы «Новые Самоцветы» стало платье с объемными рукавами и открытыми плечами. Атласный черный материал, приталенный крой и молния на спине — детали, которые украсили данный наряд. А дополнили образ колье с камнями и белоснежный клатч.

«Новый год встретить по-настоящему ярко. Выбирая образ для новогодней ночи, решила, что это точно будет не пижама», — призналась артистка.

Другое платье было молочно-пудрового оттенка. Его Инна скомбинировала с тем же украшением, что и в предыдущем луке.

Последним вариантом стало мини-платье с перьями черного цвета. К нему Маликова надела серьги-кольца.

Примечательно, что ко всем трем аутфитам исполнительница подобрала похожую обувь — туфли с открытым мысом.

Поклонники певицы остались в восторге от всех образов певицы:

«Какая же вы красивая, светлая, молодая и чудесная!», «Такой красотке все хорошо!», «Просто модель!».

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