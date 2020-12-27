«На пороге Нового года»: Валерия поддержала тренд на объемные пуховики

Недавно Валерия представила свой новый трек под названием «Пьяная». Съемки клипа на него проходили в Дубае, где певица с мужем Иосифом Пригожиным отдыхали осенью. Сейчас звездная семья уже вернулась в Москву.

В своем Instagram Валерия поделилась снимками, на которых позировала в объемном пуховике. Такой вариант зимней одежды особенно популярен в этом сезоне. Артистка выбрала укороченный вариант классического черного цвета, который дополнила яркими лаковыми сапогами на устойчивом каблуке.

«Сейчас мы так же стоим на пороге Нового года, не зная, что ожидает нас там, но давайте верить, что за его пока закрытой дверью – что — то очень хорошее, доброе и светлое», — написала Валерия.

Фанаты оценили ее образ:

«Вау, красивая очень! Какие красивые сапожки!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в скором времени 52-летняя Валерия впервые станет бабушкой. Внучку ей подарят младший сын Арсений и его жена Лиана.

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